Cuore in piazza a Taurianova | successo per il tour della Croce Rossa

A Taurianova si è concluso il tour nazionale della Croce Rossa dedicato alla salute cardiaca, con un evento che ha visto la partecipazione di numerosi cittadini. L’iniziativa si è svolta il 26 aprile e ha coinvolto diverse attività informative e dimostrative sul tema del benessere del cuore. La manifestazione si è tenuta in piazza e ha ricevuto una buona affluenza di pubblico.

? Cosa sapere La Croce Rossa conclude il tour nazionale per la salute cardiaca a Taurianova il 26 aprile.. L'ambulatorio mobile in piazza Italia ha garantito screening specialistici alla popolazione locale.. La piazza di Taurianova è stata il cuore pulsante della prevenzione cardiaca lo scorso 26 aprile, segnando la conclusione del tour nazionale della Croce Rossa Italiana che ha scelto la Calabria per una tappa fondamentale dedicata alla salute del cuore. L’iniziativa, che ha toccato una sola città per ogni regione d’Italia, ha i volontari del Comitato della CRI di Taurianova impegnati in due giornate intense di screening e consulenza medica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cuore in piazza a Taurianova: successo per il tour della Croce Rossa Notizie correlate Croce rossa in piazza per le prove di soccorso: il programma della due giorni a PiacenzaPiacenza, 17 aprile 2026 – A Piacenza, in Piazza Cavalli, sabato 18 e domenica 19 aprile, la Croce Rossa Italiana organizzerà ‘la due giorni’... Addio a Sorella Elodia, il cuore gentile della Croce Rossa che non si tirava mai indietroCi sono persone che lasciano un segno senza fare rumore, semplicemente restando dove c’è bisogno di loro. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Dopo 10 anni, tornano i Campi giovani CRI: 560 giovani coinvolti nelle prossime due estati. Progetto presentato da Ministro Abodi E Presidente CRI Valastro; Il Lions Day fa breccia nel cuore dei cittadini nel centro storico di Biella; Assemblea nazionale 2026 della Croce Rossa Italiana, il messaggio del Presidente Meloni; Domodossola, Croce Rossa: 60 anni di storia e servizio al territorio. A Matera la Croce Rossa inaugura un nuovo van per disabili e presenta i mezzi in piazza DuomoIn piazza Duomo l’iniziativa promossa dalla Croce Rossa di Matera per presentare alla cittadinanza il proprio parco automezzi e rafforzare il legame con la comunità. I volontari hanno accolto i cittad ... trmtv.it Croce Rossa in Campo Bianco: salute, sport e solidarietà in piazza del CarmineFirenze, 19 maggio 2025 - Sport, salute e solidarietà saranno i protagonisti del pomeriggio del 23 maggio in piazza del Carmine, nel cuore dell’Oltrarno, grazie all’iniziativa Croce Rossa in Campo ... lanazione.it L'Eco di Bergamo. Global Genius · Casual Business. La Croce Rossa Comitato di Treviglio e della Gera d'Adda inaugura una nuova postazione operativa a Castel Rozzone, in via Monte Cervino 7. La struttura, ottava sede sul territorio del comitato, è attiva 24 - facebook.com facebook Elham Farah era un’insegnante di musica, palestinese e cristiana, di 84 anni “Un cecchino israeliano le ha sparato alle gambe. Lei era a terra, urlava di dolore e sanguinava. La Croce Rossa non ha avuto il permesso di soccorrerla e i cecchini sparavano a chi x.com