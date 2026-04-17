Croce rossa in piazza per le prove di soccorso | il programma della due giorni a Piacenza

A Piacenza, in Piazza Cavalli, si terrà nei prossimi giorni un evento organizzato dalla Croce Rossa Italiana, che coinvolgerà soccorritori e studenti delle scuole superiori. L'iniziativa si svolgerà sabato 18 e domenica 19 aprile e prevede prove di soccorso pratiche e dimostrazioni pubbliche. L'obiettivo è mostrare le tecniche di intervento e coinvolgere la comunità locale in un momento dedicato alla sicurezza e alla solidarietà.

Piacenza, 17 aprile 2026 – A Piacenza, in Piazza Cavalli, sabato 18 e domenica 19 aprile, la Croce Rossa Italiana organizzerà ‘la due giorni’ dedicata alle prove di soccorso, con la partecipazione dei soccorritori e di ragazzi delle scuole superiori. L’evento è promosso dal Comitato regionale Emilia-Romagna di Croce Rossa Italiana, in collaborazione con il Comitato piacentino di CRI e il Patrocinio della regione. Programma di sabato 18 aprile. Nella giornata di sabato si svolgeranno le Gare regionali di primo soccorso di Croce Rossa Italiana, dove diverse squadre di volontari dell’Emilia-Romagna si confronteranno su s ei diversi scenari, ciascuno dei quali con una situazione d’emergenza riprodotta in modo realistico.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Croce rossa in piazza per le prove di soccorso: il programma della due giorni a Piacenza Notizie correlate Croce Rossa porta a Piacenza le Olimpiadi regionali del soccorsoSarà ospitata a Piacenza la due giorni del Soccorso, dedicata alla simulazione di interventi di emergenza, con scenari che riprodurranno situazioni... A Orbetello le Olimpiadi del primo soccorso della Croce Rossa ItalianaOrbetello (Grosseto), 28 marzo 2026 – É tutto pronto per l'appuntamento dedicato alla formazione dei giovani studenti: la IV edizione delle Olimpiadi... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Ravenna, torna, da venerdì 17, il Mercatino solidale della Croce Rossa in piazza San Francesco; La Croce rossa di Domodossola festeggia il 60° con due mesi di iniziative; Pordenone: venerdì 17 con la Croce Rossa Il bocolo di San Marco; In piazza Aldo Moro a Cerveteri arriva l’autoemoteca della Croce Rossa per donare il sangue. Croce rossa in piazza per le prove di soccorso: il programma della due giorni a PiacenzaL’evento vedrà la partecipazione dei soccorritori e di ragazzi delle scuole superiori. Ci saranno le gare regionali e le Olimpiadi di primo soccorso ... ilrestodelcarlino.it Salute e prevenzione in piazza: torna il camper della Croce Rossa a ChivassoDomenica 19 aprile 2026, in piazza della Repubblica a Chivasso, torna il camper della Croce Rossa insieme alla Cardiologia dell’Ospedale di Chivasso, in collaborazione con il Comune di Chivasso, per u ... giornalelavoce.it Cronaca. Caso Luca Spada, la Croce Rossa di Forlimpopoli-Bertinoro rompe il silenzio: "Mai ricevuto segnali o sospetti" - facebook.com facebook Gabriele, 18 anni, Alfiere della Repubblica cresciuto tra Scout e Croce Rossa. Riceverà l’attestato d’onore il 7 maggio. «Questo riconoscimento non è mio ma di tutti quanti. Sento di riceverlo insieme a tanti altri giovani che come me fanno volontariato» x.com