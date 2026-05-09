La Croce Rossa di Bergamo torna a casa il vescovo Beschi | Presidio di umanità
Venerdì 8 maggio, la sede storica della Croce Rossa di Bergamo nel quartiere di Loreto è stata riaperta al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione. I volontari sono tornati a occupare gli spazi, che sono stati riportati all’uso originario. Il vescovo ha partecipato all’inaugurazione definendo il presidio come un punto di umanità. La cerimonia ha segnato il ritorno della sede al suo funzionamento abituale.
Bergamo. I volontari della Croce Rossa di Bergamo sono tornati a casa. La sede storica dell’associazione nel quartiere di Loreto è stata inaugurata con un aspetto nuovo venerdì 8 maggio al termine dei lavori di ristrutturazione. “Il coronamento di un percorso lungo, fatto anche di momenti complicati – dichiara Gianluca Sforza, presidente della Cri di Bergamo -. Nessuna delle difficoltà è riuscita a mettere in ombra il volere di questi uomini e donne di spendersi senza alcun riposo”. La data dell’8 maggio non è stata scelta in modo casuale, ma coincide con la giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa istituita dal suo fondatore Henry Dunant.🔗 Leggi su Bergamonews.it
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