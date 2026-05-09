La Croce Rossa di Bergamo torna a casa il vescovo Beschi | Presidio di umanità

Da bergamonews.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 8 maggio, la sede storica della Croce Rossa di Bergamo nel quartiere di Loreto è stata riaperta al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione. I volontari sono tornati a occupare gli spazi, che sono stati riportati all’uso originario. Il vescovo ha partecipato all’inaugurazione definendo il presidio come un punto di umanità. La cerimonia ha segnato il ritorno della sede al suo funzionamento abituale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Bergamo. I volontari della Croce Rossa di Bergamo sono tornati a casa. La sede storica dell’associazione nel quartiere di Loreto è stata inaugurata con un aspetto nuovo venerdì 8 maggio al termine dei lavori di ristrutturazione. “Il coronamento di un percorso lungo, fatto anche di momenti complicati – dichiara Gianluca Sforza, presidente della Cri di Bergamo -. Nessuna delle difficoltà è riuscita a mettere in ombra il volere di questi uomini e donne di spendersi senza alcun riposo”.  La data dell’8 maggio non è stata scelta in modo casuale, ma coincide con la giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa istituita dal suo fondatore Henry Dunant.🔗 Leggi su Bergamonews.it

?
Hai trovato interessante questa notizia?Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori.

Notizie correlate

Leggi anche: Bergamo, la Croce Rossa torna a casa. Venerdì 8 maggio la festa con il Vescovo

Leggi anche: La Croce Rossa di Bergamo torna a casa: inaugurata la sede rinnovata - Foto e video

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Giornata Mondiale della Croce Rossa. Valastro: Cerchiamo di essere ovunque e vicini; Giornata Mondiale della Croce Rossa; La Serie A Women scende in campo per la Croce Rossa Italiana. Cappelletti: Un valore aggiunto nella vita quotidiana di ogni persona; Caltanissetta celebra la Croce Rossa: la bandiera della CRI sventola sui palazzi comunali.

Giornata mondiale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, santuario e battistero illuminati – FOTOPer la Giornata Mondiale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, il Battistero cittadino e la cupola della Basilica di Oropa illuminati di rosso ... laprovinciadibiella.it

croce rossa di la croce rossa diLa Croce Rossa di Bergamo torna a casa: inaugurata la sede rinnovata - Foto e videoLa benedizione del Vescovo: «Siete un patrimonio di umanità». Poi il taglio del nastro del presidente nazionale Valastro. ecodibergamo.it

Trova facilmente notizie e video collegati.