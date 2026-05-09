La Croce Rossa di Bergamo torna a casa il vescovo Beschi | Presidio di umanità

Venerdì 8 maggio, la sede storica della Croce Rossa di Bergamo nel quartiere di Loreto è stata riaperta al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione. I volontari sono tornati a occupare gli spazi, che sono stati riportati all’uso originario. Il vescovo ha partecipato all’inaugurazione definendo il presidio come un punto di umanità. La cerimonia ha segnato il ritorno della sede al suo funzionamento abituale.

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