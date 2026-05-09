La Croce davanti alle case dei malati | Comitini si stringe nel cammino verso il Giovaninfesta 2027
Una croce è stata posizionata davanti alle abitazioni di alcuni malati nel comune di Comitini, attirando l’attenzione dei residenti e dei partecipanti. La presenza della croce ha suscitato emozioni tra i cittadini, accompagnandoli nel percorso che porta verso il Giovaninfesta 2027. La statua è rimasta in alcuni punti per alcuni momenti, creando un senso di vicinanza e solidarietà tra la comunità locale.
La Croce del Giovaninfesta ha fatto delle soste speciali. Si è fermata davanti alle case dei malati, regalando momenti di speranza e profonda commozione a tutta la comunità di Comitini. La piccola città si prepara ufficialmente ad ospitare il Giovaninfesta 2027. E lo fa in maniera trionfale.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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