La Croce davanti alle case dei malati | Comitini si stringe nel cammino verso il Giovaninfesta 2027

Da agrigentonotizie.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una croce è stata posizionata davanti alle abitazioni di alcuni malati nel comune di Comitini, attirando l’attenzione dei residenti e dei partecipanti. La presenza della croce ha suscitato emozioni tra i cittadini, accompagnandoli nel percorso che porta verso il Giovaninfesta 2027. La statua è rimasta in alcuni punti per alcuni momenti, creando un senso di vicinanza e solidarietà tra la comunità locale.

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La Croce del Giovaninfesta ha fatto delle soste speciali. Si è fermata davanti alle case dei malati, regalando momenti di speranza e profonda commozione a tutta la comunità di Comitini. La piccola città si prepara ufficialmente ad ospitare il Giovaninfesta 2027. E lo fa in maniera trionfale.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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