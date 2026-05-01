Giovaninfesta 2027 | da Canicattì il testimone passa a Comitini

L'edizione del 2026 di Giovaninfesta si è conclusa a Canicattì, coinvolgendo circa mille giovani provenienti dalla provincia di Agrigento. Durante l'evento, l'arcivescovo di Agrigento ha annunciato che l'edizione del 2027 si terrà a Comitini. La conferma è arrivata in una cerimonia alla quale hanno partecipato rappresentanti delle comunità locali e organizzatori dell'iniziativa.

Sarà Comitini ad ad ospitare il Giovaninfesta 2027. L'annuncio, a Canicattì dove si è conclusa l'edizione del 2026 che ha coinvolto circa mille giovani agrigentini, è stato fatto alla presenza dell'arcivescovo di Agrigento Alessandro Damiano. “Andremo in una metropoli Agrigentina - è stato detto.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Nel ricordo di Livatino, Saetta e padre Gioacchino Canicattì si prepara al “Giovaninfesta”: ecco il programmaDopo Lampedusa, la carovana del “Giovaninfesta” si prepara a sbarcare a Canicattì dove il primo maggio sono attesi oltre un migliaio di ragazzi... Sanremo 2027, il colpo di scena: Conti passa il testimone a Stefano De MartinoIl nome del prossimo padrone di casa del Festival di Sanremo è stato svelato in modo del tutto inedito.