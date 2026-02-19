Verso l’8 marzo Ancona si stringe attorno alle donne | alla Mole l' evento Donna Infinita tra arte e riflessione

Presentato il cartellone delle iniziative per la Giornata Internazionale della Donna. Preoccupano i dati della Questura: già 20 i casi di "codice rosso" dall’inizio del 2026 nella provincia dorica ANCONA – Non solo una celebrazione, ma un momento di profonda riflessione e impegno concreto. Il Comune ha svelato il programma di appuntamenti per l’8 marzo, un calendario ricco di eventi che spaziano dalla cultura allo sport, ma che mantiene accesi i riflettori sulla piaga della violenza di genere. Il cuore delle iniziative sarà la Mole Vanvitelliana con il grande evento “Donna Infinita”, giunto alla sua seconda edizione dopo il successo dello scorso anno.🔗 Leggi su Anconatoday.it

