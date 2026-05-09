La Corte Suprema della Virginia ha deciso di annullare il referendum approvato dagli elettori in un’elezione speciale ad aprile, che riguardava la ridefinizione dei collegi elettorali. La decisione è stata comunicata venerdì e riguarda quindi la validità del voto popolare su questa questione. La questione riguarda la modifica della mappa elettorale attraverso un referendum che ora viene invalidato dalla corte.

La Corte Suprema della Virginia ha annullato venerdì il referendum sulla ridefinizione dei collegi elettorali approvato dagli elettori in un’elezione speciale ad aprile. Con una decisione di 46 pagine, i giudici hanno stabilito che i deputati democratici hanno violato le regole procedurali quando hanno portato l’emendamento costituzionale alla consultazione popolare per creare la nuova mappa congressuale dello Stato. La nuova mappa avrebbe dato ai democratici fino a quattro seggi aggiuntivi alla Camera dei Rappresentanti, trasformando l’attuale equilibrio di sei democratici e cinque repubblicani in un assetto vicino al dieci a uno. Con la sentenza, la mappa attualmente in vigore, basata sui collegi disegnati nel 2021, resterà valida per le elezioni di novembre.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La Corte Suprema della Virginia ha annullato il referendum dei Dem sulla mappa elettorale

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ELECTION DRAMA: Court SHUTS DOWN Virginia Map | Certification BLOCKED

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