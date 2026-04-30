Usa la Corte Suprema boccia la nuova mappa elettorale della Louisiana | Si limitino le motivazioni legate alla razza Trump esulta
La Corte Suprema ha respinto la nuova mappa elettorale della Louisiana, chiedendo di limitare le motivazioni legate alla razza nella definizione dei collegi. La decisione arriva in un momento chiave, con l’ex presidente che esprime soddisfazione e si prepara alle prossime elezioni di metà mandato. La sentenza si concentra sulla legittimità delle motivazioni usate per ridisegnare le circoscrizioni elettorali nello stato.
La sentenza della Corte Suprema sulla nuova mappa dei collegi elettorali in Louisiana fa tirare un piccolo sospiro di sollievo a Donald Trump in vista delle elezioni di midterm. Dopo l’approvazione della nuova redistribuzione dei seggi in Virginia, che potrebbe costare 4 scranni ai Repubblicani, la decisione dei saggi, con sei voti a favore e tre contrari, di limitare l’uso della razza come motivazione per modificare le mappe elettorali salva il Grand Old Party da un’altra possibile sconfitta nello Stato del Sud. Notizia che si aggiunge a quella dell’approvazione dei nuovi distretti in Florida che, invece, favorirà il partito di Donald...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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