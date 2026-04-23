I Democratici si sono aggiudicati le elezioni in Virginia, mentre l'ex presidente ha commentato denunciando un possibile broglio. Nel frattempo, l’attuale presidente sta affrontando una forte reazione dopo aver celebrato la vittoria di un candidato su una questione rilevante. Le elezioni hanno attirato l’attenzione nazionale, con dibattiti acceso su possibili Irregolarità e sulle conseguenze politiche di questi risultati.

In Virginia i dem hanno vinto martedì il referendum per ridisegnare a proprio favore i distretti elettorali dello Stato in vista del voto di Midterm “Da un rapporto di sei a cinque si è passati a dieci a uno”, ha rimarcato Trump nel post sul riequlibrio dei distretti a favore dei dem, che hanno il potenziale per conquistare 4 nuovi seggi alla Camera Usa a novembre. “Eppure, le elezioni presidenziali (vinte contro Kamala Harris, ndr) si erano concluse con una ripartizione quasi perfetta, 50 e 50. Oltre a tutto il resto, la formulazione del referendum era volutamente incomprensibile e ingannevole. Come tutti sanno, sono una persona...🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - I dem vincono in Virginia. Trump: ‘Referendum truccato’

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