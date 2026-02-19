Corea del Nord Kim Jong Un presenta nuovo lanciarazzi nucleare

Kim Jong Un ha mostrato un nuovo lanciarazzi nucleare, accentuando la crescente tensione nella penisola coreana. Durante una cerimonia ufficiale, il leader ha osservato da vicino il test del missile, che ha raggiunto un’altitudine elevata prima di atterrare in mare. La mossa arriva dopo settimane di esercitazioni militari e minacce di rafforzare la deterrenza nucleare. La comunità internazionale si attende ora una risposta alle recenti provocazioni di Pyongyang. La presenza di nuovi sistemi militari apre uno scenario di crescente instabilità nella regione.

Corea del Nord, Kim Jong Un presenta un nuovo lanciarazzi nucleare: la tensione sale nella penisola coreana. La Corea del Nord ha intensificato la sua dimostrazione di forza presentando un nuovo sistema lanciarazzi multiplo, descritto dal leader Kim Jong Un come un’arma nucleare di potenza senza precedenti. L’evento, avvenuto giovedì, rappresenta un’ulteriore escalation nella corsa agli armamenti di Pyongyang e solleva serie preoccupazioni a livello, in particolare per la Corea del Sud. Questa escalation si verifica in un momento delicato, caratterizzato da una crescente attività missilistica nordcoreana e, al contempo, da timidi segnali di apertura diplomatica con Seul.🔗 Leggi su Ameve.eu Corea del Nord, Kim Jong Un presenta nuovo lanciarazzi nucleare: “Arma unica al mondo”Kim Jong Un ha mostrato un nuovo lanciarazzi nucleare, accusando gli Stati Uniti di minaccia. Corea del Nord, Kim Jong Un svela nuovo lanciarazzi con testate nucleari: “Arma meravigliosa”La Corea del Nord ha mostrato un nuovo lanciarazzi multiplo da 600 millimetri, capace di trasportare testate nucleari. Corea del Nord presenta nuovo lanciarazzi nucleare: minaccia diretta a Seul Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La misteriosa ascesa della figlia di Kim Jong Un; Nord Corea, Kim svela il super lanciarazzi nucleare: Nessuno sarà protetto; La figlia di Kim Jong-un è vicina alla nomina a prossimo leader della Corea del Nord, secondo Seul; Corea del Nord, l'imponente esibizione di lanciarazzi guidata da Kim Jong Un. Corea del Nord, Kim Jong Un presenta nuovo lanciarazzi nucleare: Arma unica al mondo(Adnkronos) – Kim Jong Un ha presieduto la presentazione ufficiale di un nuovo e imponente sistema lanciarazzi multiplo progettato, secondo i media statali, per il dispiegamento di testate nucleari. L ... msn.com Corea del Nord, l'imponente esibizione di lanciarazzi guidata da Kim Jong Un(LaPresse) La Corea del Nord ha organizzato una gigantesca esibizione di lanciarazzi multipli all'esterno della sede storica del Congresso ... stream24.ilsole24ore.com Kim Jong-un regala case alle famiglie dei militari morti in Ucraina x.com #FMTWorld Kim Jong Un hails 10,000 completed homes in Hwasong District, fulfilling part of a broader 50,000-unit plan in Pyongyang. facebook