Corea del Nord Kim Jong Un presenta nuovo lanciarazzi nucleare | Arma unica al mondo

Kim Jong Un ha mostrato un nuovo lanciarazzi nucleare, accusando gli Stati Uniti di minaccia. Questa arma, definita “unica al mondo”, può trasportare più testate e colpire obiettivi lontani. Durante la cerimonia, il leader nordcoreano ha osservato da vicino il sistema, che secondo le fonti ufficiali è pronto per essere testato. La presentazione avviene mentre la Corea del Nord intensifica le esercitazioni militari e aumenta le tensioni nella regione. La notizia arriva pochi giorni dopo l’annuncio di nuove sanzioni internazionali.

(Adnkronos) – Kim Jong Un ha presieduto la presentazione ufficiale di un nuovo e imponente sistema lanciarazzi multiplo progettato, secondo i media statali, per il dispiegamento di testate nucleari. L'evento, riportato giovedì dalla Korean Central News Agency (KCNA), segna un ulteriore passo nell'espansione delle capacità militari di Pyongyang. Durante la cerimonia, il leader nordcoreano ha illustrato il nuovo sistema da 600 millimetri, definendolo "unico al mondo" e adatto a "un attacco speciale", espressione che nel lessico ufficiale nordcoreano richiama l'impiego di armamenti nucleari. Kim ha parlato di uno strumento con funzione "deterrente" nei confronti di nemici non meglio precisati, ma con un chiaro riferimento alla Corea del Sud, storico rivale di Pyongyang.