Tavernelli premiato con la Rovesciata d' oro La serie B festeggiata al Museo Amaranto

Da arezzonotizie.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Museo Amaranto si è svolta una serata di celebrazione per la consegna del premio Rovesciata d’oro a Camillo Tavernelli. La premiazione si è svolta davanti a un pubblico numeroso, con Domenico Neri che ha consegnato il riconoscimento e ha commentato le qualità tecniche e umane del destinatario. La serata ha anche commemorato i successi della serie B, con interventi e momenti di festa.

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Serata di festeggiamenti al Museo Amaranto. Di fronte a una numerosa platea, Camillo Tavernelli ha ricevuto il premio Rovesciata d’oro dalle mani di Domenico Neri, che ne ha tessuto le lodi sia tecniche che umane. Per l’attaccante tifernate, il miglior rendimento complessivo durante l’annata.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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