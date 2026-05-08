Tavernelli premiato con la Rovesciata d' oro La serie B festeggiata al Museo Amaranto

Al Museo Amaranto si è svolta una serata di celebrazione per la consegna del premio Rovesciata d’oro a Camillo Tavernelli. La premiazione si è svolta davanti a un pubblico numeroso, con Domenico Neri che ha consegnato il riconoscimento e ha commentato le qualità tecniche e umane del destinatario. La serata ha anche commemorato i successi della serie B, con interventi e momenti di festa.

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Serata di festeggiamenti al Museo Amaranto. Di fronte a una numerosa platea, Camillo Tavernelli ha ricevuto il premio Rovesciata d’oro dalle mani di Domenico Neri, che ne ha tessuto le lodi sia tecniche che umane. Per l’attaccante tifernate, il miglior rendimento complessivo durante l’annata.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: L’appuntamento speciale. Il Museo Amaranto stasera premia Tavernelli Arezzo, pioggia di premi al Museo Amaranto: tra rovesciate d’oro e 100 presenze, è festa grande (e meritata)AREZZO – Altro che seratina tranquilla: giovedì 7 maggio al Museo Amaranto va in scena la notte degli Oscar… versione amaranto. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: L’appuntamento speciale. Il Museo Amaranto stasera premia Tavernelli; Serata di gala al Museo Amaranto: riconoscimenti ai migliori della stagione; Tavernelli si aggiudica anche Cavallino d’oro e Rovesciata d’oro. A Benevento si gioca alle 20.30; Arezzo, pioggia di premi al Museo Amaranto: tra rovesciate d’oro e 200 presenze, è festa grande (e meritata). L’appuntamento speciale. Il Museo Amaranto stasera premia TavernelliEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it A Tavernelli la 69esima edizione del Cavallino d’oroCon la media di 6,99 è Camillo Tavernelli ad aggiudicarsi la 69esima edizione del Cavallino d’oro per la stagione 2025/2026. L’esterno amaranto, originario di Città di Castello, aveva vinto solo pochi ... teletruria.it Il Museo Amaranto rende omaggio ai protagonisti della stagione dell’Arezzo e dell’ACF Arezzo con le tradizionali premiazioni di fine campionato - facebook.com facebook