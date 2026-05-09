La conferenza stampa di Allegri pre Milan-Atalanta in diretta | PM Live

Alle ore 12:00, nel centro sportivo di Milanello, si è tenuta la conferenza stampa di Massimiliano Allegri in vista della partita tra Milan e Atalanta. L'allenatore è stato presente per rispondere alle domande dei giornalisti prima del match. La conferenza si è svolta in diretta e ha visto Allegri parlare delle scelte della squadra e delle condizioni dei giocatori.

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Due sconfitte pesanti nelle ultime partite di Serie A: il Milan ha perso malamente contro l'Udinese e in trasferta contro il Sassuolo. Due partite, zero gol fatti e 5 subiti da parte dei rossoneri, con zero punti conquistati. Numeri che non sorridono per nulla al Diavolo se ci allarghiamo alle ultime 7 partite di campionato: i rossoneri hanno perso 4 partite, con due vittorie e un pareggio. 7 punti conquistati sui 21 disponibili, con 4 gol segnati e 9 gol subiti. Contro l'Atalanta non ci sono più jolly o scuse: la Roma, quinta, si trova a meno 3 e ora è un pericolo per i rossoneri. Mancano tre partite al termine del campionato di Serie A 2025-26, e al Milan servono ancora due vittorie per la matematica certezza di giocare la Champions League, primo obiettivo stagionali per i rossoneri.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - La conferenza stampa di Allegri pre Milan-Atalanta in diretta | PM Live ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX ALLEGRI CONFERENZA STAMPA PRE MILAN-GEONA:NON DOBBIAMO PENSARE AI RISULTATI DELLE ALTRE... Notizie correlate La conferenza stampa di Allegri pre Milan-Parma in diretta | LIVE PMArchiviato il pareggio interno (1-1) contro il Como, il Milan di Massimiliano Allegri è chiamato ad un'altra partita molto importante per la... La conferenza stampa di Allegri pre Lazio-Milan in diretta | Live PmArchiviata la vittoria nel derby contro l'Inter grazie al gol di Estupinan, il Milan di Massimiliano Allegri è chiamato a dare continuità per la zona... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: AC Milan | Sito Ufficiale; Rivoluzione Milan, Allegri ne cambia 6 rispetto al Sassuolo; Milan-Atalanta: data, ora e dove vedere la partita in TV e Streaming; Vlahovic vuole rimanere, Yildiz recuperato. Spalletti vede la Champions: la conferenza stampa. Milan-Atalanta, la conferenza di Allegri: seguila LIVELe dichiarazioni del tecnico rossonero alla vigilia della gara che vedrà i rossoneri contrapposti ai bergamaschi ... milanlive.it Domani e il programma in vista di Milan-AtalantaNella giornata di domani si ritireranno, forse, gli ultimi dubbi di formazione. Poi spazio all’attesa di Milan-Dea, potremmo dire in termini gergali e bergamaschi, partita che può schiarire ... calcioatalanta.it Domani c'è l'Atalanta. QS: "Aria pesante in casa Milan. Tifoseria contro l'ad Furlani" x.com Atalanta U23 Serie C Group C placement reddit