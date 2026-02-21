La conferenza stampa di Allegri pre Milan-Parma in diretta | LIVE PM

Alle ore 14:00, Massimiliano Allegri ha parlato nella sala stampa di Milanello prima di Milan-Parma. Ha spiegato le scelte della squadra e le strategie da adottare in campo. Il tecnico ha sottolineato l'importanza di una buona preparazione e di mantenere alta l’attenzione durante la partita. I giornalisti hanno posto domande sui possibili ballottaggi e sui giocatori chiave. L’evento si è concluso con le ultime indicazioni per i tifosi.

Archiviato il pareggio interno (1-1) contro il Como, il Milan di Massimiliano Allegri è chiamato ad un'altra partita molto importante per la classifica. Domani, domenica 22 febbraio, alle ore 18:00, i rossoneri torneranno a giocare a 'San Siro'e lo faranno ospitando il Parma di Carlos Cuesta. Una sfida importante per la zona Champions League, e anche per non perdere il treno dell'Inter (al momento in vantaggio di 7 punti) Attualmente, il Milan è secondo in classifica, a quota 54 punti, a sette punti di distanza dalla capolista Inter, e quattro punti sopra il Napoli (50), terzo in graduatoria da Campione d'Italia in carica.