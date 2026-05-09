La condanna di Alberto Stasi? Frutto di una suggestione Così è stato riscritto l’omicidio di Chiara Poggi

In un processo riguardante un omicidio avvenuto a Garlasco, la procura ha evidenziato elementi fortemente indiziari, univoci e concordanti contro un imputato, Andrea Sempio. Nel frattempo, le motivazioni di una condanna precedente di un altro imputato, Alberto Stasi, sono state definite come frutto di suggestione, e l’omicidio di Chiara Poggi è stato riscritto in modo differente rispetto alle versioni iniziali.

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