La condanna di Alberto Stasi? Frutto di una suggestione Così è stato riscritto l’omicidio di Chiara Poggi
In un processo riguardante un omicidio avvenuto a Garlasco, la procura ha evidenziato elementi fortemente indiziari, univoci e concordanti contro un imputato, Andrea Sempio. Nel frattempo, le motivazioni di una condanna precedente di un altro imputato, Alberto Stasi, sono state definite come frutto di suggestione, e l’omicidio di Chiara Poggi è stato riscritto in modo differente rispetto alle versioni iniziali.
Garlasco (Pavia) – “Elementi fortemente indiziari, univoci e concordanti a carico di Andrea Sempio”. Nelle conclusioni dell’informativa finale dei carabinieri di Milano, c’è la ricostruzione, in 18 punti, di come le nuove indagini hanno ‘riscritto la storia’ dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco del 13 agosto 2007. Innanzitutto Sempio “frequentava raramente la casa dei Poggi”, ma “risulta essere stato l’unico della compagnia a frequentare con certezza, in quelle rare volte, la camera di Chiara per usare il suo pc”. La ricostruzione del delitto nell’informativa dei carabinieri. “La mattina del 13 agosto 2007 - la ricostruzione del delitto - Sempio si è recato presso la villetta di via Pascoli con l’intento di avere un approccio sessuale con Chiara sapendo che la stessa era da sola”.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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