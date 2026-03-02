I consulenti di Stasi | La sera prima dell’omicidio tra Alberto e Chiara rapporto sereno Ma i Poggi smentiscono

I consulenti di Alberto Stasi hanno dichiarato che la sera prima dell’omicidio tra Chiara Poggi e lui c’era un rapporto sereno. Tuttavia, i Poggi hanno smentito questa versione dei fatti. La consulenza della difesa di Stasi ha analizzato i dati del computer di lui, rivelando che tra le 21.59 e le 22.02 Chiara Poggi era al computer.