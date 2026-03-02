I consulenti di Stasi | La sera prima dell’omicidio tra Alberto e Chiara rapporto sereno Ma i Poggi smentiscono
I consulenti di Alberto Stasi hanno dichiarato che la sera prima dell’omicidio tra Chiara Poggi e lui c’era un rapporto sereno. Tuttavia, i Poggi hanno smentito questa versione dei fatti. La consulenza della difesa di Stasi ha analizzato i dati del computer di lui, rivelando che tra le 21.59 e le 22.02 Chiara Poggi era al computer.
La consulenza della difesa di Alberto Stasi sul pc ha svelato che "Chiara Poggi, tra le 21.59 e le 22.09 del 12.08.2007, proprio mentre Stasi si allontanava per ricoverare il cane, ha effettivamente modificato il testo della tesi del fidanzato". Gli informatici della famiglia Poggi lo smentiscono. 🔗 Leggi su Fanpage.it
“Chiara trovò le foto porno nel pc di Alberto Stasi la sera prima dell’omicidio, ora c’è la certezza”: le nuove analisi dei consulenti della famiglia PoggiLa sera del 12 agosto 2007, il giorno precedente l’omicidio a Garlasco, Chiara Poggi “aprì quella cartella chiamata ‘militare‘ coi file pornografici...
Garlasco, avvocati di Stasi smentiscono i periti dei Poggi sul pc: cos'avrebbe fatto Chiara la sera primaCi sarebbe una novità, mai emersa prima, nel delitto di Garlasco: secondo quanto riferito dagli avvocati di Alberto Stasi, Antonio De Rensis e Giada...
Contenuti e approfondimenti su Stasi.
Temi più discussi: Garlasco, Gianluigi Nuzzi e le scuse al consulente della difesa di Stasi: cosa aveva detto di Oscar Ghizzoni; Caso Garlasco, depositata la consulenza Cattaneo sull’orario della morte di Chiara Poggi; Garlasco in Tv, De Rensis sbotta: Ecco quando è nata la colpevolezza di Stasi. La bordata del genetista ai colleghi; Delitto Garlasco: depositata la consulenza della dottoressa Cattaneo sull’orario della morte di Chiara Poggi. Si attende la nuova perizia informatica sui pc di Stasi e Chiara.
I consulenti di Stasi: La sera prima dell’omicidio tra Alberto e Chiara rapporto sereno. Ma i Poggi smentisconoLa consulenza della difesa di Alberto Stasi sul pc ha svelato che Chiara Poggi, tra le 21.59 e le 22.09 del 12.08.2007, proprio mentre Stasi si allontanava per ricoverare il cane, ha effettivamente ... fanpage.it
Garlasco, i consulenti di Stasi: «Chiara lavorò alla tesi del fidanzato la sera prima del delitto»Gli esperti incaricati dalla difesa del condannato escludono che la vittima visionò i file pornografici GARLASCO. Chiara Poggi modificò la tesi del fidanzato la sera prima del delitto e non visionò fi ... laprovinciapavese.gelocal.it
#Garlasco, la difesa di #Stasi: « #Chiara lavorò alla tesi la sera prima. Nessun accesso a foto hard» x.com
Una nuova perizia sul computer stasi e a Farwest il primo confronto tra Giada Bocellari, avvocato di Stasi e Gianluigi Tizzoni, avvocato dei Poggi. Martedì alle 21,30 su Raitre #farwest - facebook.com facebook