Mauro Chiodini si è svincolato dall’Osimana e a breve assumerà il ruolo di direttore sportivo alla Civitanovese. La società rossoblù sta preparando il suo staff per la prossima stagione, con l’obiettivo di rafforzare la squadra e pianificare le strategie future. La sua nomina rappresenta un passo importante per il club, che punta a migliorare le proprie prestazioni sul campo.

Mauro Chiodini si è svincolato dall’Osimana, a breve inizierà ufficialmente la sua avventura alla Civitanovese come direttore sportivo. La comunicazione giunge dalle liste di svincolo della Lega nazionale dilettanti, dove tuttavia Chiodini è inquadrato come calciatore in uscita dai giallorossi. E si tratta di una buona notizia in casa rossoblù, che accorcia i tempi attraverso cui lo stesso futuro diesse rossoblù potrà essere operativo per il suo nuovo club. Classe 1980, Chiodini ha avuto una lunga carriera da portiere con presenze anche in serie B. Appesi gli scarpini nel 2021 ad Osimo, ha avviato l’esperienza di ds riuscendo sempre a garantire una dignitosa salvezza in Eccellenza, con calciatore provenienti anche da categorie inferiori, come il brasiliano Ghuilerme Mafei.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La nuova Civitanovese. Si avvicina ai rossoblù il diesse Chiodini

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