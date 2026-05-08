I tifosi della Civitanovese esprimono soddisfazione per l’arrivo di Mauro Chiodini come nuovo direttore sportivo. La maggior parte di loro si mostra fiduciosa verso la nuova dirigenza e apprezza la decisione di affidare il ruolo a Chiodini. Le opinioni raccolte tra i sostenitori indicano una certa approvazione verso questa scelta, considerandola un passo positivo per il futuro della squadra.

La fiducia nella nuova dirigenza e la condivisione della scelta di nominare direttore sportivo Mauro Chiodini prevalgono tra gli umori della piazza. Nonostante le due retrocessioni consecutive, una vera e propria batosta nella storia ultracentenaria del club, sono diversi gli sportivi rossoblù che ripartono col sorriso, volendo rimboccarsi le maniche per costruire un avvenire radioso. "La città – è il pensiero di Stefano Diomedi del Club rossoblù Umberto Traini – si aspettava un finale diverso, ora non ci resta che sperare nel futuro. Confido nella nuova società affinché la Civitanovese torni in platee importanti. E colgo l’occasione per fare un grande in bocca al lupo al nuovo diesse".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - I tifosi della Civitanovese: "Bene l’arrivo di Chiodini"

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