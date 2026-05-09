La città si aggiunge ai luoghi legati alla storia napoleonica, con il Palazzo Sommariva che, oltre due secoli fa, accolse il giovane Napoleone ricevendo le chiavi di Milano. Questa presenza si inserisce in una rete europea di città e destinazioni culturali che condividono un legame con il passato napoleonico. La località diventa così parte di un percorso storico più ampio, collegando diverse realtà europee attraverso eventi e siti legati a quel periodo.

Dalle sale di Palazzo Sommariva, dove oltre due secoli fa il giovane Napoleone ricevette le chiavi di Milano, fino a una rete europea che oggi unisce città, cultura e turismo. È un filo storico che attraversa il tempo quello celebrato ieri sera nella sede di Bcc Centropadana, in corso Roma, dove il Comune di Lodi ha ufficialmente firmato l’ingresso nella Federazione Europea delle Città Napoleoniche. A sottoscrivere l’adesione, il sindaco Andrea Furegato ed Eleonora Berti, direttrice della Federazione internazionale che riunisce decine di città europee legate alla storia napoleonica. Un passaggio definito simbolico ma anche operativo, destinato a rafforzare il posizionamento turistico e culturale della città proprio nel 230esimo anniversario della Battaglia al ponte di Lodi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La città entra tra i luoghi della storia napoleonica

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