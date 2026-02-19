La MotoGp entra in città in Australia Adelaide il primo circuito cittadino della storia Ovviamente per business

La MotoGP ha deciso di spostare il suo appuntamento da Phillip Island ad Adelaide, in Australia, per motivi di business. La scelta nasce dall’esigenza di attirare più visitatori e aumentare gli introiti delle città ospitanti. Per la prima volta nella storia, il campionato si svolge in un circuito cittadino, con strade chiuse al traffico e tribune temporanee. La novità ha già suscitato interesse tra appassionati e residenti, pronti ad assistere a questo evento senza precedenti nel centro di Adelaide.

La MotoGP cambia orizzonte. Dopo oltre trent'anni, il Motomondiale lascia Philp Island in Australia sceglie la città: Adelaide. È una svolta culturale prima ancora che sportiva che segna l'approdo della MotoGp ai circuiti cittadini. Lo scrive Gpone "Un passaggio che segna la fine di un'epoca. A nulla è valsa la risposta dello Stato della Victoria e tantomeno il disappunto di Casey Stoner. Dopo oltre 30 stagioni – 1995-2026 – Phillip Island non figurerà più nella rosa di circuiti del Motomondiale. Trent'anni di alba, vento e traiettorie disegnate sul filo dell'oceano vengono archiviati in nome di un nuovo corso". Australia, primo circuito cittadino: Adelaide al posto di Phillip Island. Stoner polemicoLa Dorna ha annunciato che dal 2027 la MotoGP si svolgerà sull'Adelaide Street Circuit, sostituendo Phillip Island.