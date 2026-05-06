In occasione di Ville Aperte, sono aperti al pubblico 48 siti tra castelli e storici tra la Brianza e il Comasco. Tra le attrazioni, c’è la possibilità di fare un aperitivo in barca sull’Adda, un’esperienza che permette di ammirare il paesaggio fluviale. Inoltre, presso Casa Bassi si possono vedere alcune opere di Giuseppe Bossi, artista noto per i suoi dipinti e disegni.

? Cosa scoprirai Dove si può fare un aperitivo in barca sull'Adda?. Quali capolavori di Giuseppe Bossi si possono ammirare a Casa Bassi?. Come si esplora l'archeologia industriale tra i castelli della Brianza?. Chi ha abitato la dimora storica legata alla famiglia Manzoni?.? In Breve Rassegna coinvolge 48 luoghi distribuiti in 35 comuni tra Brianza, Lecco e Como.. Casa Bassi ospita opere della Quadreria Crivelli e legami con Alessandro Manzoni.. Nuovo format prevede aperitivo in imbarcazione lungo il corso del fiume Adda.. Prenotazioni obbligatorie per le attività tramite il portale ufficiale villeaperte.info.. Da sabato 17 maggio Trezzo si apre al pubblico con la rassegna Ville Aperte, un percorso che coinvolge 48 luoghi distribuiti in 35 comuni tra Brianza, Lecco, Como e l’hinterland milanese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ville Aperte: 48 luoghi tra castelli e storia tra Brianza e Como

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