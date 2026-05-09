La città che vogliamo Malvatani e la sua lista | Noi il centrosinistra Avanti convinti
Una lista civica si presenta alle elezioni comunali sostenendo un progetto centrato sulla cura e sulla bellezza come parole chiave. La candidata sindaca, accompagnata dal gruppo, ha annunciato di essere parte del centrosinistra e di voler portare avanti un percorso condiviso. La presentazione si è concentrata sui valori di attenzione alla città e al suo patrimonio, senza specificare dettagli su programmi o promesse concrete.
Il termine che ricorre più spesso nella presentazione della lista La città che vogliamo è ‘cura’ che unita a ‘bellezza’ rappresentano le parole chiave del progetto politico sposato, con piena convinzione, dalla lista civica e dalla candidata sindaca, Angelica Malvatani. Esordisce Nicola Pascucci: "La nostra è una lista progressista e di centrosinistra, sta dalla parte dei diritti civili del sociale, degli ultimi e in questa elezione ci siamo trovati a sostenere e a scegliere Malvatani, in un percorso altamente partecipato in cui abbiamo deciso e dibattuto di qualsiasi cosa". Ammette che "la lista ha sofferto moltissimo in questi anni per la volontà che abbiamo sempre avuto di rispettare l’elettorato (3mila voti) che ci ha votato, a differenza di qualcuno che è andato a destra".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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