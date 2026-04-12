Oggi si gioca Parma-Napoli, una partita che potrebbe avere un peso importante nella corsa alla qualificazione in Champions League e nella lotta per il titolo di campione d’Italia. L’allenatore del Napoli ha dichiarato che la squadra punta alla qualificazione europea, ma allo stesso tempo seguirà con attenzione le altre contendenti in classifica. La sfida si presenta come un crocevia nella stagione di entrambe le squadre.

È il giorno di Parma-Napoli, una gara che può essere decisiva sia per la corsa alla Champions che per il sogno chiamato scudetto. In caso di vittoria gli azzurri allungherebbero sul Milan, sconfitto ieri in casa contro l'Udinese, e accorcerebbero, almeno fino a questa sera, sull'Inter. Questa l'analisi di mister Antonio Conte: «La testa deve essere quella giusta, dobbiamo conquistare l'obiettivo della Champions. Adesso siamo al secondo posto, guardiamo chi c'è dietro e chi c'è avanti. Parma-Napoli live dalle 15, le formazioni ufficiali: le scelte di Conte e Cuesta Bisognerà avere pazienza e qualità, ci saranno pochi spazi: ci siamo allenati sotto questo punti di vista.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Parma-Napoli, Conte: «Vogliamo la Champions, ma guardiamo anche chi è avanti a noi»

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