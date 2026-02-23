Avanti per l’Irpinia Carpentieri | Una lista civica che riunisce diverse forze del centrosinistra

Carpentieri ha lanciato “Avanti per l’Irpinia”, una lista civica formata da più forze del centrosinistra, tra cui il Partito Socialista, i Verdi e il Movimento Cinque Stelle. La scelta mira a unire i rappresentanti di diverse sigle politiche per rafforzare il sostegno locale. La lista include anche candidati appartenenti all’area civica, puntando a coinvolgere vari settori della comunità. La presentazione ha attirato l’attenzione di molti abitanti della provincia.

La lista è guidata dal consigliere provinciale uscente Giuseppe "Pino" Graziano, attuale vicesindaco di Lauro. Avellino – «Una lista civica che riunisce diverse forze del centrosinistra, in particolare il Partito Socialista, i Verdi, il Movimento Cinque Stelle e candidati dell'area civica». Con queste parole Sabino Carpentieri, storico esponente socialista in Irpinia, ha presentato la squadra di "Avanti per l'Irpinia", la lista guidata dal consigliere provinciale uscente Giuseppe "Pino" Graziano, attuale vicesindaco di Lauro. «Il nostro obiettivo – ha spiegato Carpentieri – è offrire un contributo concreto alla nostra amata Irpinia, con un impegno prioritario sui temi della sanità, della scuola, dei servizi pubblici e della sicurezza del territorio.

I socialisti presenteranno una lista (col centrosinistra) alle elezioni del 2027 a MilanoI socialisti del Psi, ora chiamati “Avanti per l'Italia - Psi”, annunciano che correranno con una lista propria alle prossime elezioni comunali di Milano.

