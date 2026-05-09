Alla vigilia delle prossime elezioni amministrative nel capoluogo irpino, il vescovo ha scritto una lettera rivolta ai candidati e agli elettori. Nel testo, si invita a riflettere sui valori legati alla comunità e si sottolinea l'importanza di un impegno responsabile nel processo di scelta dei rappresentanti. La missiva è stata diffusa in vista del voto, con l’obiettivo di stimolare una partecipazione consapevole.

Tempo di lettura: 4 minuti Alla vigilia delle elezioni amministrative nel capoluogo irpino, Arturo Aiello affida a una riflessione pubblica il proprio “sogno” per la città di Avellino: un appello rivolto a elettori e candidati, tra partecipazione, cultura, lavoro, inclusione sociale e visione del futuro. I HAVE A DREAM – sogni sulla città Siamo cittadini del cielo e, contemporaneamente, della terra: un cristiano è strabico per costituzione, pensa a edificare la città di Dio, ma collabora nello stesso tempo all’edificazione della città degli uomini con la stessa passione. La città di Avellino vive, in questa tornata elettorale, un momento decisivo: non andiamo ad eleggere questo o quel sindaco, ma a decidere se bisogna evolversi o involversi.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “La città che sogno”: lettera del Vescovo a candidati ed elettori

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