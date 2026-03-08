Candidati in cerca d' autore ed elettori frastornati

Durante le campagne elettorali, i candidati si presentano come in cerca d’autore, promettendo cambiamenti e soluzioni, mentre gli elettori si trovano spesso confusi e frastornati di fronte a discorsi ricchi di promesse. La città si trasforma in un luogo dove tutti si impegnano a stringere la vite, sostenendo con convinzione che dalla pressione nascerà qualcosa di migliore.

C’è un punto, nelle campagne elettorali, in cui la città sembra un antico torchio: tutti a stringere la vite, tutti a giurare che dalla polpa sgorgherà olio puro. Poi si guarda nel recipiente e si scopre che l’olio è poco e il resto è schiuma. È allora che torna utile la distinzione più antica: separare parole e fatti, contabilità e slogan. Con questo spirito osserviamo come i candidati interpretano la condizione economica della città. Espone cifre e risultati con la calma di chi ha governato entro un recinto severo: un bilancio da raddrizzare, un Piano di Riequilibrio da rispettare, un dissesto ereditato che non era metafora ma aritmetica. E l’aritmetica, inflessibile come un referto clinico, registra una caduta del debito comunale da 552 a 142 milioni, una cura dimagrante attestata nei consuntivi più che nei comizi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

