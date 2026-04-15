Decreto Primo Maggio Fumarola CISL | Finora nessun confronto aspettiamo il testo

La segretaria della CISL ha dichiarato di non aver ancora ricevuto il testo del decreto annunciato dal governo in occasione del primo maggio, che riguarda il contrasto al lavoro povero. Durante un evento a Villa Miani, ha specificato di non avere elementi per comprendere le scelte del provvedimento e ha sottolineato di attendere il documento ufficiale per poter commentare. Nessun confronto con le parti sociali è stato ancora avviato.

“ Non abbiamo nessun testo dal quale desumere le scelte “. Così la segretaria della CISL Daniela Fumarola, al Forum di Confcommercio a Villa Miani, rispondendo ai giornalisti sul provvedimento contro il lavoro povero annunciato dal governo per il primo maggio. “Ribadiamo un aspetto che abbiamo già ribadito in manovra di bilancio – ha proseguito – quando abbiamo trattato l’argomento dei contratti nazionali specificando che per noi i contratti buoni sono quelli sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale “. “Questo significa – ha aggiunto Fumarola in riferimento ai cosiddetti contratti pirata – che bisogna considerare la contrattazione che noi sottoscriviamo insieme alle nostre controparti.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Decreto Primo Maggio, Fumarola (CISL): "Finora nessun confronto, aspettiamo il testo" Notizie correlate Decreto Primo Maggio, il testo in Pdf: welfare e detassazione ma scompare il salario minimoRoma, 10 aprile 2026 – Il governo prova a chiudere la partita del salario minimo per legge e a riaprirla su un altro terreno: quello della... Leggi anche: Nessun autovelox a Napoli (città), il comandante: “Aspettiamo il decreto del governo. E nel frattempo...” Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Daniela Fumarola ospite a Coffee Break su La7. Lavoro, energia e rinnovi - CISL; Decreto Primo maggio. Fuori i contratti pirata; Contratti pirata? Salta incontro al ministero. Governo al lavoro su decreto Primo Maggio; Bonus per gli under35, decontribuzione per i neoassunti. Al vaglio anche l'introduzione di una vacanza contrattuale. Decreto Primo Maggio, Fumarola (CISL): Finora nessun confronto, aspettiamo il testo(LaPresse) Non abbiamo nessun testo dal quale desumere le scelte. Così la segretaria della CISL Daniela Fumarola, al Forum di Confcommercio a ... stream24.ilsole24ore.com Decreto Primo maggio. Fuori i contratti pirataIl governo recupera il Jobs Act e rinuncia alla delega sul salario giusto: gli accordi più rappresentativi saranno riferimento per tutti. Altri otto mesi ... repubblica.it Decreto Primo Maggio, occhio al bonus fino a 650€ per i giovani under 35: come funziona Ecco le nuove misure pensate dal Governo per i Giovani https://qds.it/decreto-primo-maggio-occhio-al-bonus-fino-a-650e-per-i-giovani-under-35-come-funziona/ - facebook.com facebook Il governo Meloni potrebbe approvare un nuovo decreto sul lavoro il Primo maggio, giorno della Festa dei lavoratori. Tra i punti principali ci sarebbero la proroga del bonus giovani e una spinta all’occupazione femminile. Come dichiarato dalla premier Gi… ift.t x.com