I parenti di una donna deceduta in circostanze che definiscono come un suicidio per depressione hanno presentato una causa legale contro lo Stato. La loro azione si concentra sulla responsabilità delle istituzioni nei confronti della persona, evidenziando le modalità di gestione del caso. La vicenda, che si è sviluppata nel corso dell'ultimo mese, mette in discussione le scelte e le azioni delle autorità coinvolte.

Sconvolta dal dolore, la donna ha «scelto» di morire, per chiudere una vita ormai per lei priva di senso. Ora è in corso un contenzioso legale, promosso dai familiari della donna, che si chiedono come sia possibile accettare l’idea che si possa considerare quella richiesta di suicidio assistito il frutto di una decisione libera e consapevole. Una mamma, sconvolta dal dolore, in preda ad una profonda depressione che annichilisce l’esistenza, che intravvede nella morte una via d’uscita dalla sofferenza e chiede di «essere suicidata»: può essere ritenuta una scelta libera, incondizionata, lucida, pienamente consapevole? Se così fosse (e...🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La causa dei parenti di Wendy Duffy è umanità contro morte di Stato

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Temi più discussi: La famiglia di Wendy Duffy fa causa alla struttura svizzera dove la donna ha scelto il suicidio assistito; Scelse il suicidio assistito dopo la morte del figlio, la denuncia dei familiari: Nessuno ce lo ha detto; Si suicida in Svizzera dopo la morte del figlio, la famiglia di Wendy Duffy fa causa alla clinica; Wendy Duffy e la comunità debole.

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