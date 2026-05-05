Una donna di 56 anni, ex assistente sociale britannica, si è tolta la vita in Svizzera, pochi giorni dopo la morte del figlio. La famiglia ha intentato causa contro la clinica presso cui la donna si era rivolta. La storia ha ricevuto ampia attenzione internazionale, dopo che la donna aveva cercato aiuto presso una struttura specializzata nel paese europeo.

La drammatica storia di Wendy Duffy, ex assistente sociale, ha fatto il giro del mondo. La 56enne inglese, ma riuscita a riprendersi dopo la prematura scomparsa del figlio, ha deciso di porre fine alla sua vita rivolgendosi a una clinica specializzata in Svizzera. Il mese scorso, la donna ha così raggiunto la clinica Pegasos, a Basilea, dove è morta pur non soffrendo di alcuna grave malattia. La vicenda ha chiaramente diviso l'opinione pubblica. Il dibattito sulla triste vicenda è ancora molto acceso, ed è stato arricchito dalla recente notizia della mossa legale intrapresa dai familiari della donna contro la clinica. A due settimane di distanza dalla scomparsa della 56enne, i parenti hanno deciso di portare il caso in tribunale, facendo causa alla Pegasos Swiss Association, società che gestisce la clinica.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Si suicida in Svizzera dopo la morte del figlio, la famiglia di Wendy Duffy fa causa alla clinica

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