In molte piccole e medie imprese italiane, la gestione della cassa viene ancora considerata in modo tradizionale, come un elemento di semplice controllo dei flussi di denaro. Tuttavia, negli ultimi anni, sempre più aziende adottano il budget come strumento principale per pianificare e monitorare le finanze. Questa scelta permette di avere una visione più strategica e di prendere decisioni più informate sui costi e gli investimenti, lasciando da parte le pratiche basate esclusivamente sui numeri quotidiani.

In molte piccole e medie imprese italiane la cassa viene ancora trattata come una specie di fenomeno atmosferico: si guarda il conto corrente, si osserva se piove o se c’è il sole, si spera che domani vada meglio e, nei casi più evoluti, si telefona al commercialista o alla banca quando ormai l’acqua è già entrata in salotto. È un modo molto diffuso di gestire la tesoreria, e proprio per questo molto pericoloso: perché dà l’illusione del controllo mentre, nella sostanza, ci si limita a prendere atto di ciò che è già accaduto. Il tema non è misurare la cassa. Quello, con un minimo di ordine contabile, si può fare. Il tema è guidarla. E per guidarla non basta sapere quanta liquidità è entrata e quanta ne è uscita negli ultimi mesi, come se l’azienda fosse un paziente da osservare solo dopo l’autopsia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La cassa in azienda non si guarda nello specchietto: si guida con il budget

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