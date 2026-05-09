Vienna si anima con l’annuncio di una collaborazione tra Senhit e Boy George, due artisti pronti a portare musica e energia sul palco europeo. La loro unione crea grande attesa tra i fan e gli addetti ai lavori, mentre si preparano a esibirsi davanti a un pubblico internazionale. La coppia si presenta come un mix di stili diversi, deciso a coinvolgere gli spettatori con un’esibizione che promette di essere memorabile.

Vienna si accende sotto i colpi di un’intesa che non conosce confini: quella formata da Senhit e Boy George. La capitale austriaca ha ospitato la tappa decisiva di prove e showcase del tour internazionale che sta portando la cantante bolognese e l’icona mondiale del pop verso il palco più prestigioso d’Europa. Sventolando la bandiera del Titano. L’attesa è ormai agli sgoccioli: martedì prossimo, i due artisti saranno i protagonisti della prima attesissima semifinale dell’Eurovision a Vienna, lanciati in una sfida elettrizzante a caccia di un posto nell’ambita finalissima. Se il debutto di Londra era servito a rompere il ghiaccio, Vienna ha sancito una fusione artistica totale, trasformando la curiosità della vigilia in una solida certezza.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La carica di Senhit e Boy George: "Pronti a fare ballare l’Europa"

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