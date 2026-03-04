Milano apre la prima biblioteca dello sport d’Italia | un omaggio a Gianni Mura che parla al futuro

Milano ha inaugurato la prima biblioteca dello sport in Italia, situata nel quartiere Isola, in una casa di ringhiera. L’evento è stato dedicato a Gianni Mura, e rappresenta un nuovo spazio dedicato alla lettura e alla cultura sportiva. La cerimonia si è svolta in un mercoledì mattina di fine febbraio, con presenti autorità e appassionati del settore.

Nel cortile di una casa di ringhiera del quartiere Isola, dove il profumo di carta stampata si mescola all’aria frizzante di un mercoledì mattina di fine febbraio, Milano ha scritto una pagina inedita nella storia culturale italiana. Il 25 febbraio 2026, in via Confalonieri 3, ha aperto i battenti la prima biblioteca interamente dedicata allo sport del Paese, intitolata a Gianni Mura, la penna più elegante e umana che il giornalismo sportivo italiano abbia mai avuto. Non è una semplice sala lettura. È un atto d’amore collettivo verso un uomo che ha insegnato a un’intera generazione che lo sport non è cronaca, è letteratura. Per capire il senso di questo luogo, bisogna partire dall’uomo a cui è dedicato. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

Nel cuore dell'Isola prende forma un'idea che va oltre gli scaffali e i libri: a Milano apre la prima Biblioteca dello Sport, dedicata a Gianni Mura.

Il giornalista Gianni Mura, come racconta la collega e amica Emanuela Audisio, amava citare Vinicius de Moraes: "La vita, amico, è l'arte...

