La bella iniziativa Summer Camp al Franchi | 22-26 giugno Ammessi ragazze-ragazzi dal 2012 al 2019

Dal 22 al 26 giugno, presso lo stadio Franchi, si terrà il Summer Camp 2026 dedicato a ragazzi e ragazze nati tra il 2012 e il 2019. L’evento, che si svolgerà dal lunedì al venerdì con orario dalle 8.30 alle 18, offrirà ai giovani partecipanti l’opportunità di allenarsi e divertirsi con attività legate al calcio. La partecipazione è rivolta a giovani interessati a vivere un’esperienza nel mondo dello sport.

Il Siena è pronto ad accogliere giovani calciatori e calciatrici per un’esperienza unica: il Summer Camp 2026, in programma dal 22 al 26 giugno allo stadio Franchi (dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 18). Il Camp è dedicato a ragazzi e ragazze nati dal 2012 al 2019, che saranno seguiti da uno staff qualificato (un istruttore ogni 1012 partecipanti) in un ambiente professionale. Ogni iscritto riceverà due maglie da allenamento Siena Fc. Sono previsti allenamenti specifici per portieri, programmi tecnici studiati per età e livello, attività ludico-motorie e momenti di socializzazione. I partecipanti potranno anche incontrare giocatori, giocatrici e tecnici della Robur.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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