Matteo Lee | A 17 anni avevo bisogno di tempo per me stesso e non sono più uscito di casa | sono andato a MasterChef quando mi sono reso conto che il tempo passava e rischiavo di stare indietro L' amore? Non mi manca

Matteo Lee, 17 anni, ha deciso di rimanere a casa perché sentiva il bisogno di dedicare tempo a se stesso. Questa scelta nacque dalla consapevolezza che il tempo passava in fretta e rischiava di perdere opportunità importanti. Quando si rese conto di questa corsa contro il tempo, decise di partecipare a MasterChef, sperando di migliorare il suo futuro. Durante il programma, ha conquistato il pubblico con il suo carattere deciso, ma ora si ferma prima della finale. La sua avventura si conclude qui, lasciando un segno nel cuore degli spettatori.

Ha avuto un'infanzia felice? «Sono sempre stato un bambino abbastanza timido e tranquillo, anche se mi piaceva stare con gli amici». Aveva dei sogni? «I sogni mi sono sempre stati un po' stretti: farmi legare a un sogno specifico e identificarmi per sempre con quello mi è sempre sembrato un limite. Il mio obiettivo di vita è sempre stato essere felice». Cosa rendeva felice Matteo Lee? «Stare con i miei genitori. Quando avevo quattro anni e dovevano uscire per andare a lavoro ricordo che nascondevo le loro scarpe in modo che non potessero uscire di casa e restare con me». Si sentiva solo? «Ho avuto tanti amici e, fortunatamente, non ho mai avuto problemi di integrazione.

