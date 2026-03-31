Sgombero dell' ex palestra Lupo l' assessore Sangiorgio | Restituiamo dignità al quartiere

Dopo anni di segnalazioni e denunce, l’ex palestra Lupo è stata sgomberata. L’assessore comunale ha dichiarato che l’operazione ha permesso di restituire dignità al quartiere, coinvolgendo la città di Catania. La decisione segue un lungo percorso di contestazioni riguardanti l’utilizzo dell’immobile e il suo stato di abbandono.

Secondo l'assessore e coordinatore comunale di Fratelli d'Italia, l’operazione risponde alle istanze che la cittadinanza rivolgeva alle istituzioni da anni "Dopo anni di battaglie, denunce e costanti segnalazioni, finalmente restituiamo dignità a un intero quartiere e, con esso, a tutta la città di Catania". Lo dichiara Luca Sangiorgio, coordinatore comunale di Fratelli d’Italia, commentando le operazioni di sgombero e l’avvio dell’immediato abbattimento della struttura fatiscente dell’ex palestra di piazza Lupo. "L’intervento - aggiunge - segna un punto di rottura definitivo con un passato di incuria. Per troppo tempo, infatti,... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Sgombero dell'ex palestra Lupo, l'assessore Sangiorgio: "Restituiamo dignità al quartiere" Articoli correlati Catania, sgomberata l’ex palestra di piazza LupoABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione coordinata dalle forze dell’ordine Nella notte scorsa è stata sgomberata l’ex palestra di piazza Lupo a Catania,... E' morto lo sceneggiatore cosentino Filippo Ascione, collaborò con Fellini. Vinse il Nastro d’Argento per "Al lupo al lupo"Nato a Cariati (Cosenza) nel 1957, nel corso della sua proficua carriera, Filippo Ascione ha contribuito a numerose opere cinematografiche, con... Approfondimenti e contenuti Discussioni sull' argomento Sgombero in corso alla palestra Lupo: forze dell’ordine al lavoro nell'ex struttura occupata; Sgombero di Palestra Lupo e la città a un bivio: Bisogna creare un hub sociale per la città, proponiamo l'ex Cgil; CATANIA: SGOMBERO POLIZIESCO E RUSPE IN AZIONE CONTRO LA PALESTRA LUPO; Sgomberata l'ex palestra e centro sociale di piazza Lupo. Catania, sgomberata l’ex palestra di piazza LupoSgombero nella notte a Catania dell’ex palestra di piazza Lupo, occupata da anni: operazione interforze coordinata dalla Questura. catania.liveuniversity.it SGOMBERO ALL’EX PALESTRA DI PIAZZA LUPO: POLIZIA E DIGOS IN CAMPO Operazione all’alba nel cuore di Catania, dove è stato sgomberato l’ex edificio di Piazza Pietro Lupo, da anni occupato e trasformato in centro sociale. L’immobile, di proprietà d - facebook.com facebook Catania: sgombero poliziesco e ruspe in azione contro la palestra Lupo Sgombero prima dell’alba di martedì 31 marzo per la Palestra Lupo attiva nel centro storico di Catania, in piazza Pietro Lupo. x.com