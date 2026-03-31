Dopo anni di segnalazioni e denunce, l’ex palestra Lupo è stata sgomberata. Un rappresentante di un partito di centrodestra ha dichiarato che l’intervento permette di restituire dignità a un quartiere della città di Catania. La chiusura dell’area interessa un’area che era stata oggetto di attenzione pubblica per diverso tempo.

Secondo il coordinatore comunale di Fratelli d'Italia, l’operazione risponde alle istanze che la cittadinanza rivolgeva alle istituzioni da anni "Dopo anni di battaglie, denunce e costanti segnalazioni, finalmente restituiamo dignità a un intero quartiere e, con esso, a tutta la città di Catania". Lo dichiara Luca Sangiorgio, coordinatore comunale di Fratelli d’Italia, commentando le operazioni di sgombero e l’avvio dell’immediato abbattimento della struttura fatiscente dell’ex palestra di piazza Lupo. "L’intervento - aggiunge - segna un punto di rottura definitivo con un passato di incuria. Per troppo tempo, infatti, l’area è stata... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Sgombero dell'ex palestra Lupo, Sangiorgio (FdI): "Restituiamo dignità al quartiere"

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