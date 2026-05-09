Kung Fu Panda 3 | tutto quello che c’è da sapere sul film d’animazione

Kung Fu Panda 3: trama, personaggi e streaming del film d’animazione. Stasera, sabato 9 maggio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Kung Fu Panda 3, film di animazione del 2016 prodotto dalla DreamWorks Animation e diretto da Jennifer Yuh e Alessandro Carloni. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Nel mistico Regno degli Spiriti, Oogway viene attaccato e sconfitto dal malvagio Kai il Collezionista, suo antico nemico, che ruba il suo Chi e lo tramuta in un piccolo amuleto di giada. Tuttavia prima di soccombere Oogway avverte Kai che il suo destino è quello di essere sconfitto dal Guerriero Dragone. Kai incurante dei suoi avvertimenti accetta la sfida e utilizza il Chi sottratto ad Oogway per tornare nel Mondo dei Mortali per distruggere tutto ciò che Oogway ha creato e cancellarne il ricordo.🔗 Leggi su Tpi.it

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