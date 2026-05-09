Il futuro di Kostic sembra ormai lontano dalla Juventus, con segnali che indicano una possibile separazione già in estate. La situazione del calciatore si fa sempre più incerta, lasciando supporre che il suo percorso con i bianconeri possa concludersi a breve. La decisione potrebbe essere influenzata da motivi specifici, anche se al momento non sono stati resi noti dettagli ufficiali.

di Francesco Spagnolo Kostic, il futuro del giocatore sembra essere sempre più lontano dalla Juve e dai colori bianconeri. Ecco perché l’addio è probabile. Il calciomercato della Juventus si appresta a vivere una sessione estiva all’insegna del rinnovamento e dei tagli ai rami secchi. Tra i nomi destinati a far discutere i tifosi c’è quello di Filip Kostic, il cui futuro a Torino sembra ormai segnato da una traiettoria discendente. Dopo stagioni fatte di cross millimetrici e corsa inesauribile, l’esterno serbo si trova oggi a vivere ai margini del progetto tecnico bianconero. Il calo di minutaggio sotto la gestione attuale ha evidenziato una verità difficile da ignorare: il poco spazio di Kostic apre alla possibilità di una separazione al termine della stagione.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kostic, sarà addio con la Juve in estate? C’è un motivo che apre alla separazione

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