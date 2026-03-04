Kostic Juve addio in estate? Le possibilità di rinnovo del serbo e il piano del club bianconero per il giocatore

Il calciatore serbo, attualmente in scadenza di contratto con la Juventus, non rientra più nei piani della squadra. La società ha in programma di decidere sul suo futuro prima della fine della stagione, valutando eventuali offerte e possibilità di rinnovo. La situazione del giocatore resta in bilico, e si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

Kostic Juve, possibile addio in estate visto che il calciatore non sembra rientrare nei piani dei bianconeri ed è in scadenza con il club. Il calciomercato estivo deve ancora entrare nel vivo e, in casa bianconera, l’attenzione è rivolta non solo ai possibili innesti, ma soprattutto a una necessaria operazione di sfoltimento della rosa. Sul fronte delle partenze si profilano i saluti definitivi di Filip Kostic, un giocatore che, dopo stagioni di alti e bassi, sembra ormai aver concluso il proprio ciclo a Torino. ULTIMISSIME JUVE LIVE: LE NOTIZIE La strategia della Juventus è chiara: cedere i calciatori che non rientrano nei piani. E il serbo, con il contratto in scadenza, è destinato, come riferito dal Corriere dello Sport, a lasciare i bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

