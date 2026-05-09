Un centrocampista olandese, attualmente in squadra, potrebbe essere impiegato in una posizione diversa rispetto al passato. La partita si svolgerà al Via del Mare, uno stadio noto per le sue particolarità. Il giocatore, finora spesso impiegato come titolare, potrebbe essere schierato al fianco di un attaccante per modificare l’assetto della squadra. La decisione potrebbe influire sulle sorti dell’incontro e sul ruolo che l’olandese avrà sul campo.

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© Juventusnews24.com - Koopmeiners, oltre l’ultima spiaggia c’è il Via del Mare: titolare con il Lecce per cambiare (almeno) il finale?

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