Tudor chiama la reazione | Ultima spiaggia contro il Liverpool? La responsabilità è nostra dobbiamo cambiare ciò che possiamo Su Vicario dico questo

Igor Tudor invita il suo Tottenham a reagire in vista della partita contro il Liverpool, dichiarando che la responsabilità del risultato è della squadra e che è necessario cambiare ciò che si può. Tudor ha anche commentato Vicario, senza entrare nel dettaglio delle motivazioni. La squadra si prepara a un incontro importante, con l’obiettivo di migliorare le proprie prestazioni.

Igor Tudor chiama la reazione del suo Tottenham in vista del match con il Liverpool. Poi una battuta anche su Guglielmo Vicario. Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match del suo Tottenham con il Liverpool. Di seguito le dichiarazioni dell’ex tecnico bianconero.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! IL MATCH CON IL LIVERPOOL – « Non dobbiamo comportarci come vittime. Ultima spiaggia contro il Liverpool? Tutti stanno lottando, tutti sono delusi, ma la responsabilità è nostra, dobbiamo cambiare ciò che possiamo » SU VICARIO – «Guglielmo Vicario giocherà contro il Liverpool. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tudor chiama la reazione: «Ultima spiaggia contro il Liverpool? La responsabilità è nostra, dobbiamo cambiare ciò che possiamo. Su Vicario dico questo» Articoli correlati Conferenza stampa Vanoli alla vigilia di Jagiellonia Fiorentina: «Chi fa parte di questo gruppo deve sentirsi addosso la responsabilità. Su Fortini dico questo»Coutinho, notizia clamorosa dal Brasile! Lascia subito il Vasco da Gama, cosa sta succedendo per l’attaccante. La presidente del CIO sullo skeletonista ucraino: “Non possiamo cambiare le regole”Come prevedibile, quello di Vladyslav Heraskevych è diventato il caso mediatico e diplomatico più spinoso delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.