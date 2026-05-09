Ko al Penzo Inzaghi fiducioso per i playoff | Sappiamo dove vogliamo arrivare da domenica sarà un mini campionato

Il Palermo di Pippo Inzaghi ha concluso la sua stagione con una sconfitta al Penzo di Venezia, risultato che non influisce sulla posizione in classifica. In vista dei playoff, l’allenatore si è detto fiducioso, sottolineando che la squadra ha chiaro l’obiettivo e si prepara a un mini campionato che partirà da domenica. La partita è stata l’ultima del campionato regolare per i siciliani.

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