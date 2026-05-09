Ko al Penzo Inzaghi fiducioso per i playoff | Sappiamo dove vogliamo arrivare da domenica sarà un mini campionato
Il Palermo di Pippo Inzaghi ha concluso la sua stagione con una sconfitta al Penzo di Venezia, risultato che non influisce sulla posizione in classifica. In vista dei playoff, l’allenatore si è detto fiducioso, sottolineando che la squadra ha chiaro l’obiettivo e si prepara a un mini campionato che partirà da domenica. La partita è stata l’ultima del campionato regolare per i siciliani.
Una sconfitta che, ai fini della classifica, non conta nulla: il Palermo di Pippo Inzaghi ha concluso il proprio campionato con un ko al Penzo di Venezia. La squadra di Stroppa ha blindato, vincendo 2-0, il primo posto in classifica respingendo al mittente le “minacce” del Frosinone: i ciociari.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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