Pari contro la Reggiana Inzaghi è fiducioso | Ai playoff vogliamo essere protagonisti contro di noi è difficile per tutti

Il Palermo di Inzaghi torna dalla sfida contro la Reggiana con un pareggio che riduce le possibilità di arrivare direttamente in Serie A, oltre a rendere difficile anche la conquista del terzo posto. La partita si è conclusa con un punto per entrambe le squadre, lasciando invariato il punteggio e influenzando la classifica finale. Inzaghi ha espresso fiducia per i playoff, sottolineando la competitività della sua squadra nei momenti decisivi.

Un pari che spegne le residue speranze di promozione diretta e, di fatto, anche di terzo posto: il Palermo di Inzaghi torna dal Mapei stadium di Reggio Emilia con un solo punto in tasca. L'1-1 contro la Reggiana, di fatto, certifica la quarta posizione in campionato dei rosanero: saranno playoff.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Pari allo Stirpe, Inzaghi soddisfatto dai suoi: "Batterci è diventato difficile per tutti, il sogno non svanisce"Un pareggio che lascia inalterato il distacco dal Frosinone ma che, ovviamente, rischia di complicare in maniera definitiva la corsa alla promozione... Candi: "Obiettivo esserci contro Treviso, vogliamo arrivare ai playoff al completoLeo Candi ha fornito chiarimenti sulle condizioni fisiche, sui piani di recupero e sulle prospettive della Reyer Venezia in vista del derby contro... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Serie B, 35ª giornata: vincono le prime quattro in classifica. Pari per il Pescara, crolla la Reggiana; Giovanili | L’under 15 trionfa con la Reggiana e si aggiudica il primo posto del girone - Cesena FC; Il Pescara aggancia la Reggiana, Empoli ed Entella si accontentano del pari: è bagarre salvezza in Serie B; Serie B: Padova, vittoria salvezza. Pareggiano Pescara ed Empoli. Calcio, Serie B: pari del Palermo a Reggio Emilia, vincono Monza e FrosinonePari esterno 1-1 del Palermo contro la Reggiana al Mapei Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia, nella sfida valida per la trentaseiesima e terzultima ... 98zero.com Reggiana-Palermo 1-1, le pagelleLe pagelle di Reggiana-Palermo: tutti i voti e i giudizi sui protagonisti della partita di Serie B giocata al Mapei Stadium. ilovepalermocalcio.com 0-0 #VeneziaEmpoli Pari senza reti all'intervallo al Penzo x.com Pari con la Juve Stabia: il Pescara sempre più in bilico - facebook.com facebook