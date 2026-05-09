Kids Family Festival | Riccione nelle case di milioni di italiani grazie alla campagna su Cartoon Network
Dal 18 al 20 giugno, Riccione ospiterà la terza edizione del Kids Family Festival, un evento dedicato alle famiglie, ai bambini e ai ragazzi. La manifestazione si svolgerà nella località nota come Perla verde e coinvolgerà diverse attività rivolte ai giovani visitatori. Durante i tre giorni, il festival sarà trasmesso anche su Cartoon Network, raggiungendo milioni di spettatori italiani.
Dal 18 al 20 giugno, la Perla verde torna a essere il cuore pulsante della terza edizione di Riccione Kids Family Festival, il format che si rivolge a uno dei segmenti più cari della proposta turistica della città: quello delle famiglie, dei bambini e dei ragazzi. L’evento, ideato e prodotto.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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Temi più discussi: Kids Family Festival 2026 - Notte Rosa; Kids Family Festival: Riccione nelle case di milioni di italiani grazie alla massiccia campagna promozionale su Cartoon Network di Warner Bros Discovery; Torna nel cuore di Napoli lo Sport Kids Festival.
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