Kids Family Festival | Riccione nelle case di milioni di italiani grazie alla campagna su Cartoon Network

Dal 18 al 20 giugno, Riccione ospiterà la terza edizione del Kids Family Festival, un evento dedicato alle famiglie, ai bambini e ai ragazzi. La manifestazione si svolgerà nella località nota come Perla verde e coinvolgerà diverse attività rivolte ai giovani visitatori. Durante i tre giorni, il festival sarà trasmesso anche su Cartoon Network, raggiungendo milioni di spettatori italiani.

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