Kids Family Festival | Riccione nelle case di milioni di italiani grazie alla campagna su Cartoon Network

Da riminitoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 18 al 20 giugno, Riccione ospiterà la terza edizione del Kids Family Festival, un evento dedicato alle famiglie, ai bambini e ai ragazzi. La manifestazione si svolgerà nella località nota come Perla verde e coinvolgerà diverse attività rivolte ai giovani visitatori. Durante i tre giorni, il festival sarà trasmesso anche su Cartoon Network, raggiungendo milioni di spettatori italiani.

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Dal 18 al 20 giugno, la Perla verde torna a essere il cuore pulsante della terza edizione di Riccione Kids Family Festival, il format che si rivolge a uno dei segmenti più cari della proposta turistica della città: quello delle famiglie, dei bambini e dei ragazzi. L’evento, ideato e prodotto.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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