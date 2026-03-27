Il “Kids Family Festival” si svolgerà a Riccione con un evento speciale nel weekend pasquale, sabato 4 e domenica 5 aprile. La manifestazione prevede la partecipazione di Cristina D’Avena e del Crazy Farm Show. Questa anteprima anticipa l’edizione estiva, che si terrà dal 18 al 20 giugno. L’evento si svolgerà in una località balneare italiana.

L'exploit di La7, una rete che dipende dagli umori della politica. Nel bene e nel male Il “Kids Family Festival” torna a Riccione con una novità assoluta: un’anteprima speciale nel periodo pasquale, sabato 4 e domenica 5 aprile per lanciare l’edizione estiva in programma dal 18 al 20 giugno. L’appuntamento, a ingresso gratuito, trasformerà piazzale Ceccarini in una grande arena family a cielo aperto: due pomeriggi di spettacolo e divertimento pensati per coinvolgere bambini, genitori e nonni in un abbraccio collettivo fatto di musica, teatro e intrattenimento dal vivo. Ad aprire il festival, sabato 4 aprile alle 16:30, sarà una delle artiste più amate dal pubblico di tutte le età: Cristina D’Avena, icona della musica per ragazzi e storica interprete delle sigle dei cartoni animati più celebri della televisione italiana. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Cristina D’Avena protagonista della Pasqua del "Kids Family Festival", insieme al Crazy Farm Show

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