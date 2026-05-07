Kesha indossa spesso un ciondolo al collo, che contiene una parte della sua placenta. La cantante ha anche una collezione di denti, che utilizza per creare gioielli e accessori. Questi oggetti sono stati mostrati in alcune occasioni pubbliche e condivisi sui social media. La loro presenza ha suscitato curiosità tra i fan, che hanno notato l’uso di questi materiali insoliti nei suoi accessori.

Tutto accade durante una puntata del podcast Call Her Daddy. Qui la cantante ha toccato vari argomenti insieme alla conduttrice Alex Cooper, come la sua collezione di denti con cui ha realizzato - come racconta lei stessa - gioielli di vario tipo: «Li raccolgo da un po' di tempo ormai. A partire da quelli dei miei gatti, ai quali hanno dovuto estrarre i dentini. Sono come la fatina dei denti. Poi li ho usati per creare una corona, anche una cintura». Appare più che lecita, a quel punto, la domanda della podcaster, ossia se anche il ciondolo d'oro che porta con sé contenesse un dente: «Oh no, è la mia placenta», la risposta di Kesha, che ha lasciato di stucco, prima di spiegare nel dettaglio come è nata questa idea.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Kesha al collo ha un ciondolo dal quale non si separa mai (e contiene la sua placenta)

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