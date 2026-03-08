Yildiz a Sky | Stasera abbiamo giocato bene ed è arrivata la vittoria Io punta centrale? Sono qui per la squadra

Il numero dieci della Juventus ha commentato la partita di questa sera, affermando che la squadra ha giocato bene e ha ottenuto la vittoria. Ha inoltre precisato di essere disponibile a ricoprire il ruolo di punta centrale, sottolineando che il suo obiettivo è contribuire alla squadra. Le sue parole sono state rilasciate durante un'intervista a Sky, dopo il match contro il Pisa.

Calciomercato Juventus, confessione: «È il giocatore ideale per Spalletti, lui invece sarebbe un colpo!». Svelati i nomi Darwin Nunez occasione per la Juve a giugno? Un club di Premier League in corsia di sorpasso Tiozzo Juve, pronto il rinnovo per blindare il talento della Primavera. Respinto l’assalto di un club straniero Goretzka ammicca alla Juventus: «Troverò qualcosa di bello all’estero. Ma non deciderò in base a.» Savio: «Next Gen è fondamentale, Brambilla determinante. Quando mi sono allenato coi grandi.» Juventus Next Gen, Braglia (Pontedera) attacca dopo la sconfitta coi bianconeri: «La spinta su Yeboah l’arbitro non l’ha vista, ma chi lo stabilisce!?» Brambilla dopo il Pontedera: «Risultato fondamentale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Yildiz a Sky: «Stasera abbiamo giocato bene ed è arrivata la vittoria. Io punta centrale? Sono qui per la squadra» Yildiz a Sky: «Abbiamo giocato una grande partita. Sono contento per il gol e per la squadra»Alisson Juventus, cresce la candidatura del brasiliano per la porta: su di lui c’è anche una rivale bianconera. Yildiz a Sky: «Contento per la squadra e per Pierre, questa vittoria è importante. Nel secondo tempo abbiamo avuto un atteggiamento migliore»Locatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal... Altri aggiornamenti su Yildiz a Sky Stasera abbiamo giocato.... Temi più discussi: Le probabili formazioni di Juventus-Pisa; Juventus-Pisa oggi in TV, dove vederla in TV e streaming: le formazioni ufficiali; Dove vedere Juventus-Pisa oggi in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Pagelle di Juventus-Pisa 4-0: esce David e i bianconeri dilagano. In gol Cambiaso, Thuram, Yildiz e Boga. Yildiz a Sky Abbiamo giocato bene, felice per la squadra. Centrale? Gioco dove mi chiede il misterKenan Yildiz ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match Juventus-Pisa. Ecco le parole dell'attaccante turco che stasera ha sigliato la rete del 3 a 0: Stasera ... tuttojuve.com Juve-Pisa, Yildiz a Sky: Sono contento per la squadraIl commento del numero 10 bianconero al termine del match contro la squadra toscana. L'articolo Juve-Pisa, Yildiz a Sky: Sono contento per la squadra proviene da JuveNews.eu. msn.com SERIE A I La Juventus batte il Pisa 4-0 CRONACA e FOTO nella 28esima giornata. Sblocca Cambiaso al 54' poi i gol di Thuram al 65', Yildiz al 75' e Boga al 90'+3 #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2026/03/07/serie-a-in-campo-juventus-pisa- - facebook.com facebook #Spalletti: “La #Juve ha giocato un bellissimo calcio stasera. Nell’abbraccio con #Thuram ho sentito di riavere i capelli (ride). #Yildiz falso nueve alla #Totti Accostamento corretto, lo può fare anche se ora il calcio è cambiato e tutti hanno centrali fisici e grossi x.com