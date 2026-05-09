Kelly a Dazn | Dovevamo raddoppiare La partita si poteva controllare meglio

Da juventusnews24.com 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la partita tra Lecce e Juventus, Kelly ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Ha affermato che la squadra avrebbe dovuto raddoppiare e che la partita si sarebbe potuta gestire in modo più efficace. Kelly ha analizzato nel dettaglio l’andamento del match, commentando le azioni e le decisioni prese dai bianconeri durante i novanta minuti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Kostic, sarà addio con la Juve in estate? C’è un motivo che apre alla separazione Calciomercato Juve: le ultime novità sul futuro di Douglas Luiz e Nico Gonzalez. Cosa filtra Koopmeiners, oltre l’ultima spiaggia c’è il Via del Mare: titolare con il Lecce per cambiare (almeno) il finale? Juventus Next Gen, il regolamento parla chiaro: i bianconeri cambieranno girone. Ecco dove saranno nella prossima Serie C Juventus Next Gen miniera d’oro: chi sale in Prima squadra e quali saranno le sorprese della prossima stagione New Generation Zone – VIDEO di Marco Baridon Birindelli: «Se dai spazio alla Juve ti mandano in bambola.Sarò sempre grato a questo club, ho abbracciato Chiellini e Pessotto» Canzi: «Inter di altissimo livello.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

kelly a dazn dovevamo raddoppiare la partita si poteva controllare meglio
© Juventusnews24.com - Kelly a Dazn: «Dovevamo raddoppiare. La partita si poteva controllare meglio»
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

David a DAZN: «La pressione è positiva, ti spinge a dare il meglio. Partita decisiva? Importante per la classifica ma…»Tonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara...

Allegri nel post-partita di Milan-Juventus: “Dobbiamo fare meglio alcune scelte. Poteva deciderla un episodio”Al termine di Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di San Siro, a Milano,...

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.