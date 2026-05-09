Kelly a Dazn | Dovevamo raddoppiare La partita si poteva controllare meglio

Dopo la partita tra Lecce e Juventus, Kelly ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Ha affermato che la squadra avrebbe dovuto raddoppiare e che la partita si sarebbe potuta gestire in modo più efficace. Kelly ha analizzato nel dettaglio l’andamento del match, commentando le azioni e le decisioni prese dai bianconeri durante i novanta minuti.

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