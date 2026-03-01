David a DAZN | La pressione è positiva ti spinge a dare il meglio Partita decisiva? Importante per la classifica ma…

L’attaccante canadese ha commentato su DAZN che la pressione in campo lo stimola a impegnarsi al massimo. Ha aggiunto che la partita tra Roma e Juventus è importante per la classifica, anche se non ha voluto approfondire ulteriori dettagli. Le sue parole arrivano prima del match, sottolineando il suo atteggiamento positivo verso l’evento che si sta per disputare.