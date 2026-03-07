PAGELLE E TABELLINO Atalanta-Udinese 2-2 | Super Scamacca risponde a Davis

Nella partita tra Atalanta e Udinese, terminata 2-2, sono stati assegnati i voti ai giocatori, evidenziando le prestazioni di alcuni tra i migliori e i peggiori in campo. La gara si è svolta alla New Balance Arena di Bergamo e ha rappresentato l’anticipo della 28ª giornata di Serie A. La sfida ha visto un gol di Scamacca e una risposta di Davis, mantenendo il risultato in parità.

Finisce in parità la sfida del New Balance Arena tra Atalanta e Udinese, valevole come anticipo della ventottesima giornata di campionato. Gli uomini di Palladino, reduci dal ko sul campo del Sassuolo e dal pareggio nella semifinale d’andata di Coppa Italia contro la Lazio, rischiano di perdere ulteriore terreno nella corsa ad un posto Champions e si portano a quota 46 punti. L’Udinese, al secondo risultato utile consecutivo dopo il successo con la Fiorentina, si porta a quota 36. Una doppietta di Gianluca Scamacca permette all’Atalanta di pareggiare una gara che sembrava persa e che aveva visto l’Udinese avanti per 2-0, grazie ai gol di Kristensen e Davis. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

